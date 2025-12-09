Основной парашют космического корабля "Союз" раскрылся. Отстыковавшийся от Международной космической станции корабль должен приземлиться на Земле в районе казахского города Жезказган.

Находящиеся на борту корабля космонавты Сергей Рыжиков, Алексей Зубрицкий и Джонатан Ким работали на станции с апреля этого года. Они проводили научные эксперименты, выходили в открытый космос и делились снимками Земли.

