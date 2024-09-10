Геомагнитная буря на Земле может продлиться почти сутки

Земля может почти сутки переживать геомагнитную бурю. По словам директора Института космических исследований, члена-корреспондента РАН Анатолия Петруковича, это связано с тем, что два солнечных выброса могут по дороге объединиться и усилить друг друга.

Первое плазменное облако заденет Землю 10 сентября примерно в 19:20 по московскому времени. Столкновение второй крупной массы плазмы с планетой ожидается 11 сентября в середине дня.

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