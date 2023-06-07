Корабль Cargo Dragon доставил на МКС две панели солнечных батарей

Американский корабль Cargo Dragon компании SpaceX пристыковался к МКС. Космический грузовик доставил на станцию две панели более мощных солнечных батарей. Их планируют установить в декабре во время выхода американских астронавтов в открытый космос.

Ранее в NASA отмечали, что имеющиеся на МКС батареи работают нормально, но появились признаки их износа. Кроме этого, Cargo Dragon привез на станцию продукты, а также оборудование и материалы для научных экспериментов.



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