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Американский ученый поставил на себе эксперимент по омоложению

Американский ученый поставил на себе эксперимент по омоложению

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Американский ученый поставил на себе эксперимент по омоложению. За три месяца жизни в подводной капсуле он помолодел на 10 лет. Он добровольно проверил на собственном организме влияние экстремального давления на человека.

55-летний Джозеф Дитури – бывший морской офицер и обладатель докторской степени в биомедицинской инженерии. По итогу эксперимента в организме Дитури обнаружили в 10 раз больше стволовых клеток, а уровень холестерина снизился.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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