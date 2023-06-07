Американский ученый поставил на себе эксперимент по омоложению. За три месяца жизни в подводной капсуле он помолодел на 10 лет. Он добровольно проверил на собственном организме влияние экстремального давления на человека.

55-летний Джозеф Дитури – бывший морской офицер и обладатель докторской степени в биомедицинской инженерии. По итогу эксперимента в организме Дитури обнаружили в 10 раз больше стволовых клеток, а уровень холестерина снизился.

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