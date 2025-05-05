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05 мая, 07:30

Наука

Москвичи смогут увидеть метеорный поток Майские Аквариды утром 6 мая

Москвичи смогут увидеть метеорный поток Майские Аквариды утром 6 мая

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Звездопад Эта-Аквариды наберет силу утром 6 мая

Москвичи смогут увидеть метеорный поток Майские Аквариды утром 6 мая. Специалисты прогнозируют до 40 метеоров в час. Звездный дождь начнется около 04:30, а наибольшее количество метеоров можно будет увидеть примерно в 06:00.

Для наблюдений стоит выбирать места, где обзору ничего не будет мешать. Например, на явление можно будет посмотреть на Воробьевых горах или в парке "Зарядье". Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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