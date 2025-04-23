Серия магнитных бурь прогнозируется в майские праздники

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Во время майских праздников на Земле может произойти ряд магнитных бурь слабого уровня G1. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на профессора Института космических исследований РАН, доктора физико-математических наук Сергея Богачева.

"Сейчас я не могу подтвердить, будут ли бури 1–2 мая. Но могу сказать точно: на майских праздниках будут дни с геомагнитными возмущениями. На данный момент мы прогнозируем это довольно уверенно", – отметил ученый.

По его словам, магнитные бури будут связаны с изменением скорости солнечного ветра.

Ранее сообщалось, что на Земле началась слабая магнитная буря. Причина – в крупной корональной дыре на Солнце. Бури продлятся вплоть до четверга, 24 апреля. Однако врач-терапевт Надежда Чернышова подчеркнула, что здоровые люди не ощущают этих явлений, поскольку их организм подстраивается под измененные условия.

