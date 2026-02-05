На Землю обрушатся магнитные бури из-за вспышек на Солнце

На Земле ожидаются сильные магнитные бури, вызванные мощными вспышками на Солнце. По данным ученых, возмущения магнитосферы могут спровоцировать появление северных сияний даже в нетипичных для этого явления регионах.

В то же время метеозависимым людям рекомендуется быть внимательными к своему здоровью, так как в дни магнитных бурь возможно ухудшение самочувствия, включая слабость и головные боли.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.