04 февраля, 08:45

Наука

Ученые выяснили, что склонность к лени и прокрастинации может быть врожденной

Ученые выяснили, что склонность к прокрастинации и лени может быть не просто вредной привычкой, а врожденной особенностью мозга. Исследование показало, что у подростков, склонных откладывать дела, иначе работает центр мотивации и удовольствия.

Согласно данным ученых, склонность к прокрастинации передается по наследству примерно в 47% случаев. Если родители регулярно тянули с выполнением задач, вероятность унаследовать эту особенность значительно повышается.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

