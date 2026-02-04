Ученые выяснили, что склонность к лени и прокрастинации может быть врожденной

Ученые выяснили, что склонность к прокрастинации и лени может быть не просто вредной привычкой, а врожденной особенностью мозга. Исследование показало, что у подростков, склонных откладывать дела, иначе работает центр мотивации и удовольствия.

Согласно данным ученых, склонность к прокрастинации передается по наследству примерно в 47% случаев. Если родители регулярно тянули с выполнением задач, вероятность унаследовать эту особенность значительно повышается.

