Старт исторической миссии NASA Artemis II прошел с мыса Канаверал

Старт исторической миссии NASA Artemis II состоялся с мыса Канаверал. Это первый более чем за полвека пилотируемый полет к Луне, а также самое дальнее космическое путешествие, совершенное человеком.

Ракета-носитель стартовала с кораблем Orion, где находится экипаж из четырех астронавтов. Корабль уже на околоземной орбите. Миссия продлится десять дней, за это время экипаж совершит облет Луны и вернется на Землю.

