Мэр Москвы поздравил жителей столицы с Новым годом

В своем новогоднем поздравлении Сергей Собянин выразил искреннюю благодарность всем жителям столицы. Он подчеркнул, что главной движущей силой всех позитивных перемен в городе являются сами москвичи – талантливые, трудолюбивые и отзывчивые люди.

Глава города пожелал, чтобы в новом 2026 году сбылись все мечты горожан, чтобы в их семьях было больше радости. Он пожелал москвичам успехов в делах, крепкого здоровья, а также чтобы каждый день был наполнен светом, а в сердцах всегда царили любовь и гармония.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.