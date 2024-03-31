Собянин рассказал о реконструкции трех водозаборных узлов в ТиНАО

Реконструкцию трех водозаборных узлов в ТиНАО планируют провести в этом году. Об этом Сергей Собянин написал в своем телеграм-канале.

По его словам, работы коснутся водозаборов "Ремзавод", "Киевский" и "Шишкин лес". Кроме того, в ТиНАО планируют построить четыре канализационные насосные станции. Также продолжится строительство второй очереди очистных сооружений "Кокошкино", добавил мэр.

Собянин напомнил, что масштабные работы начались в 2012 году. За это время реконструированы 24 водозаборных узла, реконструировали и построили в общей сложности 11 очистных сооружений. Со слов градоначальника, вода, которую новые очистные сооружения возвращают в природу, чище речной по ряду ключевых показателей.

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