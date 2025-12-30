Сергей Собянин открыл крытый конноспортивный манеж на ВДНХ

Сергей Собянин открыл новый крытый конноспортивный манеж на ВДНХ. Как отметил мэр, там можно не только тренироваться, но и проводить спортивные и выставочные мероприятия различного уровня, вплоть до международного.

Здание построили в стилистике исторических павильонов "Коневодства". Вентилируемые фасады облицованы светлым натуральным камнем, стены украшены витражами, листовой медью и панелями под дерево.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.