30 декабря, 16:15

Сергей Собянин открыл крытый конноспортивный манеж на ВДНХ

Сергей Собянин призвал присоединиться к акции "Елка желаний"

Собянин исполнил мечту девочки из Луганска в рамках "Елки желаний"

Собянин исполнил мечты трех ребят из Луганска и Москвы в рамках "Елки желаний"

Собянин: школьники отправили больше 30 тыс писем и открыток в зону СВО

Горячие линии в Москве в новогодние праздники будут принимать звонки круглосуточно

Собянин: 250-тысячный житель получил новую квартиру по программе реновации

"Новости дня": Собянин поздравил с новосельем 250-тысячного участника программы реновации

Сергей Собянин рассказал о завершении программы реновации в 12 районах Москвы

Собянин: открыто движение на путепроводе по основному ходу Варшавского шоссе

Сергей Собянин открыл новый крытый конноспортивный манеж на ВДНХ. Как отметил мэр, там можно не только тренироваться, но и проводить спортивные и выставочные мероприятия различного уровня, вплоть до международного.

Здание построили в стилистике исторических павильонов "Коневодства". Вентилируемые фасады облицованы светлым натуральным камнем, стены украшены витражами, листовой медью и панелями под дерево.

мэр МосквыспортгородвидеоРоман КарловНаталия Шкода

