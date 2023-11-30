Собянин открыл выставку "ПРОреставрацию"

В четверг, 30 ноября, в Москве открылась выставка "ПРОреставрацию". Ее посетил Сергей Собянин. Также он осмотрел экспозицию, которая занимает два этажа в историческом здании типографии Сытина. Там представлено более 100 новейших решений и технологий для сохранения памятников архитектуры. Все это российские разработки.

Кроме того, наградили лауреатов конкурса "Московская реставрация – 2023". Ими стали 28 участников и организаторов ремонтно-реставрационных работ, касающихся 23 объектов культурного наследия. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.