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30 ноября, 15:15

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Собянин открыл выставку "ПРОреставрацию"

Собянин открыл выставку "ПРОреставрацию"

Новости часа: Собянин рассказал о реставрации памятников архитектуры в Москве

Собянин открыл выставку "ПРОреставрацию"

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В четверг, 30 ноября, в Москве открылась выставка "ПРОреставрацию". Ее посетил Сергей Собянин. Также он осмотрел экспозицию, которая занимает два этажа в историческом здании типографии Сытина. Там представлено более 100 новейших решений и технологий для сохранения памятников архитектуры. Все это российские разработки.

Кроме того, наградили лауреатов конкурса "Московская реставрация – 2023". Ими стали 28 участников и организаторов ремонтно-реставрационных работ, касающихся 23 объектов культурного наследия. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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