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Новости

Новости

30 ноября, 13:45

Общество

Новости часа: концентрация вредных частиц в атмосфере Москвы сократилась на 20% за 5 лет

Новости часа: концентрация вредных частиц в атмосфере Москвы сократилась на 20% за 5 лет

Собянин рассказал о мониторинге экологической обстановки в Москве

Новости часа: мэр Москвы сообщил о планах создания 120 тыс рабочих мест в разных отраслях

Мэр Москвы сообщил о планах создания 120 тыс рабочих мест в разных отраслях

Новости часа: программа по созданию рабочих мест охватила практически все районы – Собянин

Мэр Москвы: программа по созданию рабочих мест охватила практически все районы

Мэр Москвы сообщил о планах создания 120 тыс рабочих мест в разных отраслях

Собянин: службе оперативного контроля Мосэкомониторинга исполнилось пять лет

Собянин рассказал, как в Москве готовят будущих инженеров и IT-специалистов

Собянин рассказал, как Москва развивает инфраструктуру для домашних животных

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Концентрация вредных для человека частиц в атмосфере Москвы сократилась на 20% за пять лет. Об этом рассказал Сергей Собянин.

С начала 2023 года город выделил шесть участков для строительства спорткомплексов с ледовыми площадками. Об этом сообщил руководитель департамента городского имущества Москвы Максим Гаман.

Единый сервис-агрегатор возможностей для людей с инвалидностью запустили в Москве. О новом сервисе рассказала заммэра Анастасия Ракова.

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