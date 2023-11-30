30 ноября, 13:45Общество
Новости часа: концентрация вредных частиц в атмосфере Москвы сократилась на 20% за 5 лет
Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Концентрация вредных для человека частиц в атмосфере Москвы сократилась на 20% за пять лет. Об этом рассказал Сергей Собянин.
С начала 2023 года город выделил шесть участков для строительства спорткомплексов с ледовыми площадками. Об этом сообщил руководитель департамента городского имущества Москвы Максим Гаман.
Единый сервис-агрегатор возможностей для людей с инвалидностью запустили в Москве. О новом сервисе рассказала заммэра Анастасия Ракова.