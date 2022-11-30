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Транспорт

Собянин провел технический пуск нового участка БКЛ от "Электрозаводской" до "Савеловской"

Собянин провел технический пуск нового участка БКЛ от "Электрозаводской" до "Савеловской"

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По новому участку Большой кольцевой линии – от станции "Электрозаводская" до станции "Савеловская" – 30 ноября поехали поезда, пока только в тестовом режиме. Сергей Собянин провел технический пуск.

Северо-восточный участок Большого кольца – один из самых сложных в истории московского метростроения. Например, "Марьина Роща" войдет в число трех самых глубоких станций столичной подземки. Благодаря пуску этого участка БКЛ в Москве появятся три новых крупных транспортно-пересадочных узла.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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