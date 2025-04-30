Сергей Собянин подвел итоги месячника благоустройства в Москве

Москва преобразилась к майским праздникам. Итоги месячника благоустройства подвел в своем блоге Сергей Собянин.

Мэр отметил, что переменчивая апрельская погода не помешала ежегодной генеральной уборке. В течение месяца сотрудники городских коммунальных служб наводили порядок на улицах города. Также 19 и 26 апреля на помощь им вышли москвичи, принявшие участие в общегородских субботниках.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.