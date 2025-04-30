Работу станций метро в центре Москвы ограничат 7 и 9 мая

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30 апреля, 10:45

Мэр Москвы

Сергей Собянин подвел итоги месячника благоустройства в Москве

Сергей Собянин подвел итоги месячника благоустройства в Москве

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Москва преобразилась к майским праздникам. Итоги месячника благоустройства подвел в своем блоге Сергей Собянин.

Мэр отметил, что переменчивая апрельская погода не помешала ежегодной генеральной уборке. В течение месяца сотрудники городских коммунальных служб наводили порядок на улицах города. Также 19 и 26 апреля на помощь им вышли москвичи, принявшие участие в общегородских субботниках.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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