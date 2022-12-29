Собянин открыл новые корпуса научно-исследовательского кластера МГТУ имени Баумана

Сергей Собянин открыл два новых корпуса научно-исследовательского кластера МГТУ имени Баумана – это биотехнологический центр и Центр транспортного инжиниринга. Остальные корпуса будут построены в соответствии с графиком и сданы в 2023 и 2024 году, сообщил мэр.

Всего рамках проекта комплексного развития университета на земельных участках по обоим берегам Яузы планируется возвести и реконструировать 14 зданий. Их общая площадь – около 170 тысяч квадратных метров. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.