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Новости

29 декабря, 23:30

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Собянин открыл новые корпуса научно-исследовательского кластера МГТУ имени Баумана

Собянин открыл новые корпуса научно-исследовательского кластера МГТУ имени Баумана

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Сергей Собянин открыл два новых корпуса научно-исследовательского кластера МГТУ имени Баумана – это биотехнологический центр и Центр транспортного инжиниринга. Остальные корпуса будут построены в соответствии с графиком и сданы в 2023 и 2024 году, сообщил мэр.

Всего рамках проекта комплексного развития университета на земельных участках по обоим берегам Яузы планируется возвести и реконструировать 14 зданий. Их общая площадь – около 170 тысяч квадратных метров. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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