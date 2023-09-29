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Новости

29 сентября, 15:30

Город

Новости часа: Собянин открыл второй маршрут речного транспорта на Москве-реке

Новости часа: Собянин открыл второй маршрут речного транспорта на Москве-реке

Собянин открыл второй круглогодичный маршрут на Москве-реке от ЗИЛ до района Печатники

Новости часа: в Москве наладят производство аккумуляторов для электротранспорта

Собянин открыл второй регулярный маршрут речного электротранспорта ЗИЛ – Печатники

Новости часа: Собянин открыл второй регулярный маршрут речного транспорта на Москве-реке

Собянин открыл второй регулярный маршрут речного транспорта на Москве-реке

Новости часа: центр техобслуживания электробусов построят в ТиНАО

В Москве построят завод по производству батарей для электротранспорта – Собянин

Новости часа: в Москве построят завод по производству батарей для электротранспорта

Собянин заявил, что готовность южной рокады составляет 85%

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Сергей Собянин открыл второй регулярный маршрут речного электротранспорта на Москве-реке. Мэр проплыл на электросудне от причала Печатники через Нагатинский затон до Южного речного вокзала.

До 21:00 будет закрыто движение на ряде улиц в центре Москвы. Это данные ЦОДД.

Почти в три раза сократилось время в пути от станции метро "Щелковская" до развязки с МКАД. Об этом сообщил Дептранс.

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