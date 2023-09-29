Новости часа: Собянин открыл второй маршрут речного транспорта на Москве-реке

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Сергей Собянин открыл второй регулярный маршрут речного электротранспорта на Москве-реке. Мэр проплыл на электросудне от причала Печатники через Нагатинский затон до Южного речного вокзала.

До 21:00 будет закрыто движение на ряде улиц в центре Москвы. Это данные ЦОДД.

Почти в три раза сократилось время в пути от станции метро "Щелковская" до развязки с МКАД. Об этом сообщил Дептранс.