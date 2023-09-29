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29 сентября, 14:30

Экономика

Новости часа: в Москве наладят производство аккумуляторов для электротранспорта

Новости часа: в Москве наладят производство аккумуляторов для электротранспорта

Собянин открыл второй регулярный маршрут речного электротранспорта ЗИЛ – Печатники

Новости часа: Собянин открыл второй регулярный маршрут речного транспорта на Москве-реке

Собянин открыл второй регулярный маршрут речного транспорта на Москве-реке

Новости часа: центр техобслуживания электробусов построят в ТиНАО

В Москве построят завод по производству батарей для электротранспорта – Собянин

Новости часа: в Москве построят завод по производству батарей для электротранспорта

Собянин заявил, что готовность южной рокады составляет 85%

Новости часа: развитие территорий в Рязанском районе даст столице около 3 тыс рабочих мест

В Москве построят завод по производству батарей для электротранспорта – Собянин

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. В Москве наладят производство аккумуляторов для электротранспорта. Об этом рассказал Сергей Собянин.

Более восьми тысяч человек каждый день отправляются в путешествия с московских автовокзалов. Это данные Дептранса.

Первый этап программы реновации досрочно завершили в Рязанском районе Москвы. Об этом сообщил заммэра Андрей Бочкарев.

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