Новости часа: в Москве наладят производство аккумуляторов для электротранспорта

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. В Москве наладят производство аккумуляторов для электротранспорта. Об этом рассказал Сергей Собянин.

Более восьми тысяч человек каждый день отправляются в путешествия с московских автовокзалов. Это данные Дептранса.

Первый этап программы реновации досрочно завершили в Рязанском районе Москвы. Об этом сообщил заммэра Андрей Бочкарев.