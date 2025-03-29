Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

29 марта, 21:00

Новости

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 29 марта

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 29 марта

Сергей Собянин рассказал о благоустройстве набережных Москвы

Собянин подписал постановление об открытии фольклорного фестиваля "Русское поле"

Собянин сообщил, что в Москве прошло более 2 000 концертов для 2 миллионов зрителей

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 28 марта

Собянин сообщил об итогах первых пяти лет работы Некрасовской линии метро

Собянин объявил об открытии еще четырех поликлиник после реконструкции

Собянин: завершена реконструкция 289 зданий поликлиник из 340

Собянин рассказал, как город поддерживает развитие творчества в школах искусств

Собянин: на площадках московского кинокластера за год снято около 120 проектов

Телеканал Москва 24 собрал подборку главных новостей к вечеру 19 мая.

Около 90 километров набережных Москвы-реки привели в порядок с 2011 года и работа продолжается. Как рассказал Сергей Собянин, в планах – обновление Пушкинской набережной в Парке Горького, а также благоустройство Даниловской, Дербеневской, Нагатинской и укрепление берегов Москвы-реки у стадиона "Спартак".

Роспотребнадзор взял на контроль информацию о якобы неизвестном вирусе. Специалисты запросили необходимые сведения у издания, которое первым сообщило о страшных симптомах. Об этом говорится в официальном заявлении ведомства. Ранее телеграм-канал Shot писал о том, что в России распространяется новый вирус, который вызывает высокую температуру и кашель с кровью.

Российские спасатели будут работать в Мьянме круглосуточно. Сейчас больше сотни наших специалистов находятся в Мандалае. Этот город с населением в миллион человек больше всего пострадал от катастрофического землетрясения. В составе отряда также кинологи, врачи-анестезиологи и психологи. Спасатели привезли с собой необходимое оборудование.

Читайте также
мэр Москвыгородобществопроисшествияза рубежомвидеоРоман Карлов

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика