Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 29 марта

Телеканал Москва 24 собрал подборку главных новостей к вечеру 19 мая.

Около 90 километров набережных Москвы-реки привели в порядок с 2011 года и работа продолжается. Как рассказал Сергей Собянин, в планах – обновление Пушкинской набережной в Парке Горького, а также благоустройство Даниловской, Дербеневской, Нагатинской и укрепление берегов Москвы-реки у стадиона "Спартак".



Роспотребнадзор взял на контроль информацию о якобы неизвестном вирусе. Специалисты запросили необходимые сведения у издания, которое первым сообщило о страшных симптомах. Об этом говорится в официальном заявлении ведомства. Ранее телеграм-канал Shot писал о том, что в России распространяется новый вирус, который вызывает высокую температуру и кашель с кровью.

Российские спасатели будут работать в Мьянме круглосуточно. Сейчас больше сотни наших специалистов находятся в Мандалае. Этот город с населением в миллион человек больше всего пострадал от катастрофического землетрясения. В составе отряда также кинологи, врачи-анестезиологи и психологи. Спасатели привезли с собой необходимое оборудование.



