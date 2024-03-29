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Новости

29 марта, 19:15

Новости

Собянин открыл новый ФОК с бассейном на западе Москвы

Собянин открыл новый ФОК с бассейном на западе Москвы

Новости часа: суд в Москве арестовал девятого обвиняемого по делу о теракте в "Крокусе"

Собянин: школьники из Москвы победили во всероссийской олимпиаде по физике

Новости часа: Сергей Собянин утвердил планы озеленения Москвы на 2024 год

Сергей Собянин утвердил планы озеленения Москвы на 2024 год

"Мой район. Новости": Собянин открыл развязку на подъезде к аэропорту Шереметьево

Новости часа: Сергей Собянин рассказал о развитии района Раменки

Новости часа: 69 пострадавших в результате теракта в "Крокусе" остаются в больницах

Собянин открыл новый спортивный комплекс с бассейном на западе Москвы

Новости часа: Собянин открыл новый спортивный комплекс с бассейном на западе Москвы

В Раменках открыли новый физкультурно-оздоровительный комплекс. В четырехэтажном здании есть два бассейна – взрослый и детский, универсальный зал игровых видов спорта, зона единоборств, тренажерный зал, студии гимнастики и хореографии.

Решение о строительстве комплекса на месте старого здания приняли по просьбе москвичей. В церемонии открытия комплекса принял участие Сергей Собянин.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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