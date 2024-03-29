Собянин открыл новый ФОК с бассейном на западе Москвы

В Раменках открыли новый физкультурно-оздоровительный комплекс. В четырехэтажном здании есть два бассейна – взрослый и детский, универсальный зал игровых видов спорта, зона единоборств, тренажерный зал, студии гимнастики и хореографии.

Решение о строительстве комплекса на месте старого здания приняли по просьбе москвичей. В церемонии открытия комплекса принял участие Сергей Собянин.

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