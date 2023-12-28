Участок Калужско-Рижской линии закроют с 3 по 8 января

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

28 декабря, 15:15

Транспорт

Городской транспорт будет работать бесплатно с 20:00 31 декабря – мэр Москвы

Городской транспорт будет работать бесплатно с 20:00 31 декабря – мэр Москвы

Сергей Собянин посетил обновленный четвертый корпус ГКБ № 52

Собянин поставил подпись в поддержку Путина на выборах

Собянин: городской транспорт будет бесплатным всю новогоднюю ночь

Новости часа: работу МЦД в новогоднюю ночь продлят до 3 часов – Собянин

Новости часа: городской транспорт будет работать бесплатно с 20:00 31 декабря – мэр Москвы

Собянин рассказал о работе московского транспорта в новогоднюю ночь и Рождество

Собянин рассказал о работе московского транспорта в новогоднюю ночь и Рождество

Городской транспорт будет работать бесплатно с 20:00 31 декабря – мэр Москвы

Собянин сообщил, что Москва экспортирует промышленные товары в 145 стран мира

Городской транспорт будет бесплатным всю новогоднюю ночь – с 20:00 31 декабря до 06:00 1 января. Об этом Сергей Собянин написал в своем телеграм-канале.

По словам мэра, в новогоднюю ночь горожан и гостей столицы довезут до места празднования или домой поезда метро, МЦК, а также 158 наиболее востребованных и 16 ночных маршрутов наземного транспорта. Работу МЦД продлят до 03:00.

Кроме того, в столице будет бесплатная парковка с 1 по 8 января. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
мэр МосквытранспортвидеоСтанислав КуликАлина ГилеваРоман Муравьев
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика