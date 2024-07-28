Новости часа: в Москве переоснастят 439 мастерских и лабораторий в колледжах

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. До конца года в столице переоснастят 439 мастерских и лабораторий в колледжах, сообщил Сергей Собянин.

Жилье и деловые кварталы появятся на севере Москвы в результате комплексного развития территорий, рассказал заммэра Владимир Ефимов.

Фестиваль африканской культуры пройдет в парке "Кузьминки" со 2 по 4 августа, анонсировала пресс-служба музея-заповедника.