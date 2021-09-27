Горнолыжный кластер откроют на Воробьевых горах в начале 2022 года – Собянин

В начале 2022 года запланировано открытие нового горнолыжного кластера на Воробьевых горах. Об этом сообщил Сергей Собянин на своей странице в соцсети "ВКонтакте".

В рамках проекта планируют сделать бугельную канатку, сноуборд- и экстрим-парки, роллердром, санную трассу, трамплины для прыжков на лыжах, трамплин для сноуборда и фристайла Big-Air. Мэр уточнил, что часть работ берет на себя инвестор. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.