Собянин: за 5 лет Некрасовской линией метро воспользовались более 200 млн раз

За пять лет работы Некрасовской линии метро Москвы по ней проехали больше 200 миллионов раз. Об этом рассказал Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

По словам мэра, запуск розовой ветки стал для москвичей одним из самых ожидаемых событий последнего десятилетия. Она проходит через пять районов Москвы. Эта ветка серьезно улучшила транспортную инфраструктуру на юго-востоке городе.

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