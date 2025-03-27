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27 марта, 15:45

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Собянин: за 5 лет Некрасовской линией метро воспользовались более 200 млн раз

Собянин: за 5 лет Некрасовской линией метро воспользовались более 200 млн раз

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За пять лет работы Некрасовской линии метро Москвы по ней проехали больше 200 миллионов раз. Об этом рассказал Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

По словам мэра, запуск розовой ветки стал для москвичей одним из самых ожидаемых событий последнего десятилетия. Она проходит через пять районов Москвы. Эта ветка серьезно улучшила транспортную инфраструктуру на юго-востоке городе.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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