Собянин: школы и детсады строят на месте бывшей промзоны Огородный Проезд

Жилые комплексы, 2 школы и 2 детских сада появятся на месте бывшей промзоны Огородный Проезд в Москве. Об этом Сергей Собянин сообщил в мессенджере MAX.

По словам мэра, на площади более 330 гектаров уже возвели почти 500 тысяч квадратных метров жилья, частный образовательный комплекс и 2 бизнес-центра. В будущем там сделают подъездные дороги к домам и соцобъектам, а также железнодорожный путепровод, благодаря которому соединятся улицы Добролюбова и Складочная.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.