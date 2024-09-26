Новости часа: щит "София" начал строить новый тоннель в метро Москвы

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Щит "София" начал строить новый тоннель на Рублево-Архангельской линии метро, рассказал Сергей Собянин.

Более 100 раз водители припарковались в Москве за 0 рублей в рамках тестирования динамического тарифа. Это данные от администратора Московского парковочного пространства.

За летний сезон зарядки "Московского долголетия" посетили более 14 тысяч участников проекта, сообщил градоначальник.

