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Новости

26 сентября, 23:55

Новости

Новости часа: щит "София" начал строить новый тоннель в метро Москвы

Новости часа: щит "София" начал строить новый тоннель в метро Москвы

Собянин: началось строительство нового тоннеля Рублево-Архангельской линии метро

Новости часа: Собянин рассказал, как прошел летний сезон проекта "Московское долголетие"

Новости часа: Собянин рассказал, как прошел летний сезон проекта "Московское долголетие"

Собянин рассказал, как прошел летний сезон проекта "Московское долголетие"

Мэр Москвы утвердил планы по комплексному развитию территорий в СВАО и ЮАО

Новости часа: началось строительство нового тоннеля Рублево-Архангельской линии метро

Новости часа: более 260 социально ориентированных НКО получили поддержку города

Собянин: началось строительство нового тоннеля Рублево-Архангельской линии метро

Новости часа: Сергей Собянин рассказал о строительстве Рублево-Архангельской линии метро

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Щит "София" начал строить новый тоннель на Рублево-Архангельской линии метро, рассказал Сергей Собянин.

Более 100 раз водители припарковались в Москве за 0 рублей в рамках тестирования динамического тарифа. Это данные от администратора Московского парковочного пространства.

За летний сезон зарядки "Московского долголетия" посетили более 14 тысяч участников проекта, сообщил градоначальник.

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