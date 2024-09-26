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26 сентября, 15:45

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Мэр Москвы утвердил планы по комплексному развитию территорий в СВАО и ЮАО

Мэр Москвы утвердил планы по комплексному развитию территорий в СВАО и ЮАО

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Сергей Собянин утвердил программу комплексного развития территорий на северо-востоке и юге Москвы. Она опубликована на сайте мэра и правительства столицы.

Собянин уточнил, что в СВАО построят жилые дома, гостиницу, подстанцию скорой помощи и другие объекты. Также одобрены планы по созданию более четырех тысяч новых рабочих мест.

Более того, инвесторы возведут фабрику по производству элементов каркаса и отделки в Краснопахорском районе ТиНАО и многофункциональный бизнес-центр в районе Фили-Давыдково. Всего на данный момент правительством Москвы одобрены и находятся в стадии реализации 93 проекта комплексного развития территорий на площадках общей площадью более тысячи гектаров.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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