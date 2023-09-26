Собянин: Москва полностью готова к предстоящему отопительному сезону

Москва полностью готова к отопительному сезону. Об этом в своем телеграм-канале написал Сергей Собянин.

По словам мэра, специалисты проверили и подготовили свыше 74 тысяч объектов, почти половина из них – это жилые дома. Профилактические работы провели на всех ТЭЦ, тепловых пунктах, станциях и сетях, малых котельных и других объектах.

К работе готовы аварийные бригады и специализированная техника. Также на ТЭЦ создан необходимый запас топлива. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.