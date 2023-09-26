Собянин открыл в СВАО созданный по проекту "Питомцы в Москве" парк

В Бабушкинском районе столицы, на Кольской улице, открыли парк для выставочных и кинологических мероприятий. Ранее территория пустовала, а теперь стала частью зеленой зоны "Яуза". Сергей Собянин ознакомился с результатами благоустройства.

Работы были выполнены в рамках проекта "Питомцы в Москве", а также при участии профессиональных кинологов. В парке есть большие тренировочные зоны с тренажерами, трибуны для проведения выставок.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.