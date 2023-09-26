Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

26 сентября, 15:15

Город

Собянин открыл в СВАО созданный по проекту "Питомцы в Москве" парк

Собянин открыл в СВАО созданный по проекту "Питомцы в Москве" парк

Собянин рассказал о развитии спортивного кластера "Свиблово"

Собянин рассказал о развитии спортивного кластера "Свиблово"

Новости часа: Собянин рассказал о развитии спортивного кластера "Свиблово"

Новости часа: Собянин рассказал о развитии сети бесплатного Wi-Fi в Москве

Новости часа: Сергей Собянин сообщил о росте инвестиций в экономику Москвы

Новости часа: количество точек городского Wi-Fi в Москве достигло почти 25 тысяч

Собянин рассказал об итогах 10 лет работы городского Wi-Fi в Москве

Сергей Собянин: инвестиции в экономику Москвы увеличились на 5%

Сергей Собянин сообщил о завершении благоустройства парка имени 40-летия ВЛКСМ

В Бабушкинском районе столицы, на Кольской улице, открыли парк для выставочных и кинологических мероприятий. Ранее территория пустовала, а теперь стала частью зеленой зоны "Яуза". Сергей Собянин ознакомился с результатами благоустройства.

Работы были выполнены в рамках проекта "Питомцы в Москве", а также при участии профессиональных кинологов. В парке есть большие тренировочные зоны с тренажерами, трибуны для проведения выставок.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
Сюжет: "Мой район"
мэр МосквыгородблагоустройствопаркивидеоРоман КарловКсения Чепенко
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика