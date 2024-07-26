Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

26 июля, 16:45

Новости

Новости часа: реабилитация "Коломенского" полностью завершится к 2026 году

Новости часа: реабилитация "Коломенского" полностью завершится к 2026 году

Собянин сообщил, какие новые объекты появятся на набережной в "Коломенском"

Новости часа: с 2011 года в Москве построено и реконструировано 12 метродепо

От 5,2 млн рублей смогут получить контрактники из Москвы в первый год службы

Новости часа: до 2025 года планируется завершить строительство двух метродепо

Новости часа: с 2011 года в Москве построено и реконструировано 12 метродепо

Собянин: с 2011 года в Москве построено и реконструировано 12 метродепо

Новости часа: с 2011 года в Москве построено и реконструировано 12 метродепо

Собянин: первый в России кластер видеоигр и анимации откроется в 2025 году

Собянин: главный дом усадьбы Соллогуба на Поварской будет отреставрирован

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Обновление музея-заповедника "Коломенское" завершат в 2026 году. Об этом заявил Сергей Собянин.

Почти 1,5 километра дорог реконструируют возле московского городского вокзала Шелепиха, сообщил заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

Автопром столицы представят на форуме-фестивале "Территория будущего. Москва 2030", рассказал заммэра по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

Читайте также
Сюжет: Форум "Территория будущего. Москва 2030"
мэр МосквыгородблагоустройстводорогитранспортфестиваливидеоЕвгений ДукоЕвгения Мирошкина
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика