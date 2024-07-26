Новости часа: реабилитация "Коломенского" полностью завершится к 2026 году

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Обновление музея-заповедника "Коломенское" завершат в 2026 году. Об этом заявил Сергей Собянин.

Почти 1,5 километра дорог реконструируют возле московского городского вокзала Шелепиха, сообщил заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

Автопром столицы представят на форуме-фестивале "Территория будущего. Москва 2030", рассказал заммэра по вопросам транспорта Максим Ликсутов.