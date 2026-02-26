Форма поиска по сайту

26 февраля, 21:15

Мэр Москвы

Сергей Собянин вручил Владимиру Ресину знак "Почетный гражданин города Москвы"

Собянин: завершена проходка двух тоннелей на Рублево-Архангельской линии метро

Собянин: утверждены два проекта КРТ в районах Перово и Нагорный

Собянин: в 2026 году планируется завершить обновление Ленинградского вокзала

Собянин: открыт прямой выезд на трассу Солнцево – Бутово – Варшавское шоссе

Собянин объявил об открытии обновленного корпуса ГКБ № 1 имени Н. И. Пирогова

Собянин утвердил планы развития транспортной системы Москвы на 2026 год

Сергей Собянин вручил Герою Труда Владимиру Ресину награду за вклад в развитие столичного строительного комплекса – знак "Почетный гражданин города Москвы".

Ресин заложил фундамент современного стройкомплекса города, начиная с 1960-х годов. Под его руководством реализован ряд крупных проектов, включая храм Христа Спасителя, Поклонную гору и реконструкцию ТТК и МКАД.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

