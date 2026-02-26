26 февраля, 21:15Мэр Москвы
Сергей Собянин вручил Владимиру Ресину знак "Почетный гражданин города Москвы"
Сергей Собянин вручил Герою Труда Владимиру Ресину награду за вклад в развитие столичного строительного комплекса – знак "Почетный гражданин города Москвы".
Ресин заложил фундамент современного стройкомплекса города, начиная с 1960-х годов. Под его руководством реализован ряд крупных проектов, включая храм Христа Спасителя, Поклонную гору и реконструкцию ТТК и МКАД.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.