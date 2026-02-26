Собянин: открыт прямой выезд на трассу Солнцево – Бутово – Варшавское шоссе

Выехать на трассу Солнцево – Бутово – Варшавское шоссе из Коммунарки стало быстрее, сообщил Сергей Собянин в своем канале в мессенджере MAX.

В столице открыли новый прямой выезд от электродепо "Столбово" и соседних жилых кварталов. Новая дорога разгрузит район и улучшит движение городского транспорта.

В рамках проекта построили новый проезд, круговую развязку, подъездную дорогу и автостоянку. Проложили 10 километров инженерных коммуникаций и продлили автобусный маршрут № 983.

Начальник отдела контроля качества компании-подрядчика Радик Зайнетдинов добавил, что на дороге обустроили тротуары, установили светофоры и остановочные пункты. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.