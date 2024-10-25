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25 октября, 10:45

Транспорт

Собянин: продлим нулевой транспортный налог на электромобили на 2025 год

Собянин: продлим нулевой транспортный налог на электромобили на 2025 год

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Владельцам электромобилей в Москве не придется платить транспортный налог в 2025 году. Об этом сообщил Сергей Собянин.

По словам мэра, для большого города очень важен экологичный транспорт, так как больше 80% загрязнений в Москве происходят из-за автомобилей. Собянин отметил, что рано или поздно большинство автомобилей будут либо электрические, либо водородные. За последние несколько лет количество электромобилей на столичных дорогах увеличилось в 20 раз.

Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.

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