Собянин: продлим нулевой транспортный налог на электромобили на 2025 год

Владельцам электромобилей в Москве не придется платить транспортный налог в 2025 году. Об этом сообщил Сергей Собянин.

По словам мэра, для большого города очень важен экологичный транспорт, так как больше 80% загрязнений в Москве происходят из-за автомобилей. Собянин отметил, что рано или поздно большинство автомобилей будут либо электрические, либо водородные. За последние несколько лет количество электромобилей на столичных дорогах увеличилось в 20 раз.

Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.