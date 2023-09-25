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Новости

25 сентября, 16:30

Экономика

Новости часа: выпуск компьютерной техники и электроники в Москве вырос на 28,4%

Новости часа: выпуск компьютерной техники и электроники в Москве вырос на 28,4%

Новости часа: Собянин рассказал о выпуске компьютерной техники и электроники в Москве

Сергей Собянин: в Москве разработан уникальный промышленный компьютер

Новости часа: Собянин рассказал о достижениях Московского инновационного кластера

Новости часа: Собянин рассказал о благоустройстве у станций "Планерная" и "Нижегородская"

Собянин принял решение о закупке не менее 500 вагонов "Москва–2020"

Новости часа: Собянин рассказал о благоустройстве территорий около станций метро

Собянин сообщил о закупке не менее 500 новых вагонов метро

Новости часа: в столице благоустроят территории около 60 транспортных объектов

Сергей Собянин рассказал, как преображаются территории рядом со станциями метро

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Выпуск компьютерной техники и электроники в Москве вырос на 28,4%. Об этом сообщил Сергей Собянин.

Все маршруты МЦД планируют продлить за пределы Московской области. Об этом рассказал исполняющий обязанности заммэра столицы Максим Ликсутов.

Инженерные системы начали устанавливать на путепроводах на Коммунарском шоссе. О работах рассказал исполняющий обязанности главы Депстроя Рафик Загрутдинов.

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