Новости часа: выпуск компьютерной техники и электроники в Москве вырос на 28,4%

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Выпуск компьютерной техники и электроники в Москве вырос на 28,4%. Об этом сообщил Сергей Собянин.

Все маршруты МЦД планируют продлить за пределы Московской области. Об этом рассказал исполняющий обязанности заммэра столицы Максим Ликсутов.

Инженерные системы начали устанавливать на путепроводах на Коммунарском шоссе. О работах рассказал исполняющий обязанности главы Депстроя Рафик Загрутдинов.