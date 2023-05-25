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Собянин рассказал о ходе строительства первого участка Троицкой линии метро

Собянин рассказал о ходе строительства первого участка Троицкой линии метро

Новости часа: Собянин рассказал о ходе строительства первого участка Троицкой линии метро

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Станция "Университет дружбы народов" Троицкой линии метро будет готова уже в следующем году. Об этом Сергей Собянин рассказал во время осмотра хода строительства.

По словам мэра, для запуска линии на всех станциях следует организовать интенсивную работу. Рядом с отправным пунктом "Университет дружбы народов" находится множество образовательных и научных учреждений. Собянин выразил уверенность, что транспортная доступность для их посетителей значительно улучшится с вводом новой станции.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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