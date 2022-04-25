В Москве благоустроят лесопарк "Кусково", где находится одноименная усадьба. Об этом рассказал Сергей Собянин.

Там сделают освещение и очистят водоемы. Также в лесопарке появятся велосипедный и беговой маршруты. Новые дорожки проложат так, чтобы пешеходы и велосипедисты не мешали друг другу.

Будет активно развиваться и инфраструктура для занятий спортом на свежем воздухе, в том числе планируется построить новый стадион. Работы, как ожидается, закончат к осени.

Саму усадьбу "Кусково" начали реставрировать в 2017 году. К 2021 работы завершились. Территория музея-усадьбы является объектом культурного наследия федерального значения. Это уникальный памятник культуры 18 века. Там расположен единственный в Москве французский парк-усадьба с мраморными скульптурами, прудами и павильонами. Там также находится единственный в России специализированный музей керамики. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.