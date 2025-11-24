24 ноября, 14:30Мэр Москвы
Собянин: в Москве реализуется уникальная модель помощи раненым бойцам СВО
В Москве на базе медицинского центра "Вороновское" уже больше года реализуется уникальная модель помощи раненным бойцам СВО. Об этом рассказал в своем канале в мессенджере MAX Сергей Собянин.
Программа доступна для военнослужащих со всей России и включает высокотехнологичное лечение, протезирование, реабилитацию, а также социальную адаптацию и психологическое сопровождение.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.