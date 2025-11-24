Форма поиска по сайту

24 ноября, 14:30

Мэр Москвы

Собянин: в Москве реализуется уникальная модель помощи раненым бойцам СВО

Собянин рассказал о строительстве станции "Достоевская" Кольцевой линии метро

Собянин поздравил московского учителя Надежду Алексееву c 100-летним юбилеем

Сергей Собянин: Москва поддержит бизнес в создании новых производств

Собянин рассказал, какие спорткластеры около жилых кварталов появились в Москве

Собянин: спортивную инфраструктуру создают в Москве с учетом пожеланий горожан

Собянин: система ПВО уничтожила еще один беспилотник, летевший в сторону Москвы

Собянин: детский сад в стиле акварельной живописи построят в Коммунарке

Собянин: еще один БПЛА сбит на подлете к Москве

В Москве на базе медицинского центра "Вороновское" уже больше года реализуется уникальная модель помощи раненным бойцам СВО. Об этом рассказал в своем канале в мессенджере MAX Сергей Собянин.

Программа доступна для военнослужащих со всей России и включает высокотехнологичное лечение, протезирование, реабилитацию, а также социальную адаптацию и психологическое сопровождение.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Сюжет: Спецоперация на Украине
Максим Шаманин Алина Гилева

