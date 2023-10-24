24 октября, 12:30Город
Новости часа: Южный речной вокзал принял 13 тыс путешественников
Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. 13 тысяч путешественников воспользовались Южным речным вокзалом с момента открытия. Об этом рассказал Сергей Собянин.
В Покровском парке завершили реконструкцию прудов. Об этом сообщил заммэра Москвы Петр Бирюков.
Более 300 жителей переедут в новые квартиры по программе реновации в Дмитровском районе. Об этом заявил руководитель департамента градостроительной политики Москвы Сергей Левкин.
Подробности – в эфире телеканала Москва 24.