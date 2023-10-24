Новости часа: Южный речной вокзал принял 13 тыс путешественников

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. 13 тысяч путешественников воспользовались Южным речным вокзалом с момента открытия. Об этом рассказал Сергей Собянин.

В Покровском парке завершили реконструкцию прудов. Об этом сообщил заммэра Москвы Петр Бирюков.

Более 300 жителей переедут в новые квартиры по программе реновации в Дмитровском районе. Об этом заявил руководитель департамента градостроительной политики Москвы Сергей Левкин.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.