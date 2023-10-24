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Новости

24 октября, 12:30

Город

Новости часа: Южный речной вокзал принял 13 тыс путешественников

Новости часа: Южный речной вокзал принял 13 тыс путешественников

Собянин: пассажирам МЦД доступно более 100 вариантов пересадок

Новости часа: команда Москвы победила на национальном чемпионате "Абилимпикс"

Новости часа: Южный речной вокзал принял и отправил более 140 круизных теплоходов

Собянин: на станциях МЦД доступно более 100 вариантов пересадок

Южный речной вокзал принял и отправил более 140 круизных теплоходов – мэр Москвы

Собянин рассказал, как преобразилась территория около Южного речного вокзала

Собянин: команда Москвы победила на национальном чемпионате "Абилимпикс"

Собянин сообщил о планах увеличить количество пересадок с МЦД

Москвичам рассказали о завершении программы реконструкции съездов на МКАД

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. 13 тысяч путешественников воспользовались Южным речным вокзалом с момента открытия. Об этом рассказал Сергей Собянин.

В Покровском парке завершили реконструкцию прудов. Об этом сообщил заммэра Москвы Петр Бирюков.

Более 300 жителей переедут в новые квартиры по программе реновации в Дмитровском районе. Об этом заявил руководитель департамента градостроительной политики Москвы Сергей Левкин.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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