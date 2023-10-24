Более 30 объектов культуры планируют ввести в эксплуатацию в Москве до 2027 года

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В рамках реализации адресной инвестиционной программы на 2024–2026 годы в Москве планируют построить и реконструировать 32 объекта культуры. Об этом сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

"Москва ответственно относится к сохранению своего культурного наследия и развитию сферы культуры в целом. Потому в городе своевременно реконструируются и строятся новые здания для размещения в них культурных объектов", – рассказал Бочкарев.

В частности, в рамках программы, до 2027 года завершат реконструкцию Центрального московского ипподрома в Беговом районе, кинотеатра "Полярный" в Южном Медведкове, а также картинной галереи художника Василия Нестеренко в Бутырском районе, указал он.

Кроме этого, в поселениях Московский и Воскресенском ТиНАО к этому времени возведут детские школы искусств, заключил Бочкарев.

Как сообщил декан факультета городского и регионального развития НИУ ВШЭ Евгений Михайленко, появление новых культурных центров в Москве очень важно, так как это делает городскую среду привлекательной для жителей и туристов.

"Создание уникальных объектов, подчеркивающих отличительные особенности каждого района, позволит стимулировать локальные идентичности, развивать местный патриотизм и способствовать появлению сплоченных сообществ в столице", – пояснил он.

Ранее об утверждении адресной программы на 2024–2026 годы рассказал Сергей Собянин. Планируется возвести и ввести в эксплуатацию около 760 различных городских объектов, включая 35 километров линий и 17 станции метро, детские сады и школы, больницы и поликлиники, ФОКи и многое другое.

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