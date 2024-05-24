Мэр Москвы сообщил о планах развития района Филевский Парк

В Филевском Парке по программе реновации строятся два новых жилых дома, еще один находится на стадии проектирования. Об этом в своем телеграм-канале сообщил Сергей Собянин.

Также мэр Москвы рассказал, что две новостройки уже готовы. В них есть все необходимое – подземный паркинг, детская и спортивная площадки. А на первом этаже зданий для магазинов и офисов выделили коммерческие помещения. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

