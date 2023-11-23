Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

23 ноября, 14:30

Экономика

Новости часа: Собянин утвердил дополнительные меры поддержки московской промышленности

Новости часа: Собянин утвердил дополнительные меры поддержки московской промышленности

Новости часа: маршруты наземного транспорта стали ближе к станциям метро и МЦД – Собянин

Новости часа: в столице улучшили 100 маршрутов наземного транспорта у станций метро и МЦД

Собянин рассказал, как меняется наземный транспорт с развитием метро и МЦД

Новости часа: более 11 тыс человек получили квартиры по программе реновации на юге Москвы

Сергей Собянин одобрил строительство хоккейного центра в Нижегородском районе

Новости часа: Собянин рассказал, как меняется наземный транспорт с развитием метро и МЦД

Новости часа: в Москве улучшили 100 маршрутов наземного транспорта у станций метро и МЦД

Собянин принял решение о развитии части бывшей промзоны Грайвороново

Собянин: 100 маршрутов наземного транспорта стали ближе к метро и МЦД

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Компании сферы обрабатывающего производства могут получить в Москве статус промышленного технопарка. Об этом рассказал Сергей Собянин.

В Москве завершили первый этап благоустройства у станции МЦД-3 Зеленоград-Крюково. Об этом сообщил заммэра столицы Петр Бирюков.

Большой театр 26 ноября открывает дополнительную предпродажу билетов на балет "Щелкунчик". Об этом заявили в администрации театра.

Читайте также
мэр МосквыэкономикагородблагоустройствокультуратеатрвидеоКсения ЧепенкоРоман Карлов
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика