23 ноября, 14:30Экономика
Новости часа: Собянин утвердил дополнительные меры поддержки московской промышленности
Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Компании сферы обрабатывающего производства могут получить в Москве статус промышленного технопарка. Об этом рассказал Сергей Собянин.
В Москве завершили первый этап благоустройства у станции МЦД-3 Зеленоград-Крюково. Об этом сообщил заммэра столицы Петр Бирюков.
Большой театр 26 ноября открывает дополнительную предпродажу билетов на балет "Щелкунчик". Об этом заявили в администрации театра.