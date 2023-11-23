Новости часа: Собянин утвердил дополнительные меры поддержки московской промышленности

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Компании сферы обрабатывающего производства могут получить в Москве статус промышленного технопарка. Об этом рассказал Сергей Собянин.

В Москве завершили первый этап благоустройства у станции МЦД-3 Зеленоград-Крюково. Об этом сообщил заммэра столицы Петр Бирюков.

Большой театр 26 ноября открывает дополнительную предпродажу билетов на балет "Щелкунчик". Об этом заявили в администрации театра.