Фото: Москва 24/Никита Симонов

В предстоящее воскресенье, 26 ноября, стоимость проезда на Московской канатной дороге снизят на 50% в честь пятилетия с момента запуска, сообщили в пресс-службе канатной дороги.

Для пассажиров, инициалы которых совпадают с аббревиатурой МКД, проезд будет бесплатным.

26 ноября исполняется пять лет с момента запуска МКД, соединившей Воробьевы горы и "Лужники". Отмечается, что за это время канатная дорога стала новым туристическим центром притяжения москвичей и гостей столицы. Ее посетили более шесть миллионов человек.

С 25 октября Московская канатная дорога перешла на осенне-зимний режим работы. Время ее работы по будням сократилось на час. По понедельникам станции работают с 16:00 до 21:00, со вторника по четверг – с 11:00 до 21:00, по пятницам – с 11:00 до 23:00, по субботам – с 10:00 до 23:00 и по воскресеньям – с 10:00 до 21:00.

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