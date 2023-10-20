20 октября, 09:37Город
Московская канатная дорога с 25 октября перейдет на осенне-зимний режим работы
Фото: Агентство "Москва"/Кирилл Зыков
С 25 октября Московская канатная дорога перейдет на осенне-зимний режим работы. Время ее работы по будням сократится на час.
По понедельникам станции будут работать с 16:00 до 21:00, со вторника по четверг – с 11:00 до 21:00, по пятницам – с 11:00 до 23:00, по субботам – с 10:00 до 23:00 и по воскресеньям – с 10:00 до 21:00.
Стоимость проезда не изменится. Она не зависит от смены сезона.
Ранее сообщалось, что канатная дорога на Воробьевых горах не будет работать с 16 по 24 октября из-за планового технического обслуживания.
Как правило, проверка и наладка всех систем жизнеобеспечения воздушной трассы занимает от недели до 10 дней. В этот период специалисты намерены осуществить технические мероприятия по регламентной процедуре проверки узлов канатной дороги.
Вместе с этим они заменят масло и проведут экспертизу для получения допуска к дальнейшей эксплуатации.
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