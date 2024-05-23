Движение транспорта ограничат в Москве 26 мая

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23 мая, 20:00

Экономика

Новости часа: Сергей Собянин объявил о начале испытаний первого в РФ беспилотного трамвая

Новости часа: Сергей Собянин объявил о начале испытаний первого в РФ беспилотного трамвая

Новости часа: Сергей Собянин сообщил о запуске виртуальной карты "Тройка"

Собянин объявил о начале испытаний первого в России беспилотного трамвая

Новости часа: на МЦД запущена оплата проезда по биометрии

Собянин объявил о начале испытаний первого в России беспилотного трамвая

Новости часа: Собянин открыл Центр развития электротранспорта и беспилотных технологий

Собянин объявил о начале испытаний первого в России беспилотного трамвая

Новости часа: Собянин вдвое увеличил максимальный размер гранта на тестирование инноваций

Новости часа: Москва создает центры использования высокотехнологичного оборудования

Собянин подписал документы об увеличении гранта на тестирование инноваций в Москве

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Сергей Собянин объявил о начале испытаний первого в России беспилотного трамвая. Запуск состоялся в ходе открытия Центра развития электротранспорта и беспилотных технологий в районе Кунцево.

Завод "Москвич" опроверг информацию о приостановке производства электромобилей в 2024 году. Об этом сообщила пресс-служба завода.

В столице открылся прием заявок на пятую Московскую арт-премию, заявила пресс-служба мероприятия.

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