Новости часа: Сергей Собянин объявил о начале испытаний первого в РФ беспилотного трамвая

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Сергей Собянин объявил о начале испытаний первого в России беспилотного трамвая. Запуск состоялся в ходе открытия Центра развития электротранспорта и беспилотных технологий в районе Кунцево.

Завод "Москвич" опроверг информацию о приостановке производства электромобилей в 2024 году. Об этом сообщила пресс-служба завода.

В столице открылся прием заявок на пятую Московскую арт-премию, заявила пресс-служба мероприятия.