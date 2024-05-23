Движение транспорта ограничат в Москве 26 мая

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

23 мая, 22:15

Новости

Собянин объявил о начале испытаний первого в России беспилотного трамвая

Собянин объявил о начале испытаний первого в России беспилотного трамвая

Новости часа: на МЦД запущена оплата проезда по биометрии

Собянин объявил о начале испытаний первого в России беспилотного трамвая

Новости часа: Собянин открыл Центр развития электротранспорта и беспилотных технологий

Собянин объявил о начале испытаний первого в России беспилотного трамвая

Новости часа: Собянин вдвое увеличил максимальный размер гранта на тестирование инноваций

Новости часа: Москва создает центры использования высокотехнологичного оборудования

Собянин подписал документы об увеличении гранта на тестирование инноваций в Москве

Новости часа: 10 детских садов и 11 поликлиник построят в ТиНАО

Собянин сообщил, что Москва стала лидером России в рейтинге Минэкономразвития

В Москве начались испытания первого в России беспилотного трамвая. По данным на май 2024 года, трамвай ездит по городу без пассажиров и с водителем. Система копирует действия человека и исправляет свои ошибки. Технология компьютерного зрения позволяет видеть столбы, здания, чтобы корректно спланировать свое движение.

Запуск испытаний приурочили к открытию Центра развития электротранспорта и беспилотных технологий в районе Кунцево. Сергей Собянин дал старт испытаниям.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
мэр МосквытранспортвидеоАнастасия ТрегубоваАлена Суббота
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика