Собянин объявил о начале испытаний первого в России беспилотного трамвая

В Москве начались испытания первого в России беспилотного трамвая. По данным на май 2024 года, трамвай ездит по городу без пассажиров и с водителем. Система копирует действия человека и исправляет свои ошибки. Технология компьютерного зрения позволяет видеть столбы, здания, чтобы корректно спланировать свое движение.

Запуск испытаний приурочили к открытию Центра развития электротранспорта и беспилотных технологий в районе Кунцево. Сергей Собянин дал старт испытаниям.

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