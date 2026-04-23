Собянин: городскую доплату к пенсии в Москве получают 1,8 миллиона человек

Городскую доплату к пенсии в Москве получают 1,8 миллиона человек, сообщил Сергей Собянин на своей странице в МАХ.

Он отметил, что Москва входит в тройку регионов России по продолжительности жизни. В городе развивается проект "Московское долголетие". За 8 лет его участниками стали более 740 тысяч человек.

В столице неработающим пенсионерам доступны льготы, включая бесплатный проезд в транспорте. Также предусмотрены единовременные выплаты долгожителям и супружеским парам, прожившим в браке более 50 лет. В 2025 году в Москве было почти 30 тысяч таких пар.

