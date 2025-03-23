Сергей Собянин поздравил московских метеорологов с профессиональным праздником

С профессиональным праздником сотрудников гидрометеорологической службы столицы поздравил Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

Мэр рассказал, насколько тщательно в Москве следят за погодой, давая по 134 прогноза в сутки. Все это благодаря собственному профильному управлению, которое работает в составе ГБУ "Автомобильные дороги". Специалисты используют самые современные технологии.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.