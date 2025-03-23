Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

23 марта, 10:45

Новости

Сергей Собянин поздравил московских метеорологов с профессиональным праздником

Сергей Собянин поздравил московских метеорологов с профессиональным праздником

Собянин рассказал, как в Москве улучшается система среднего профобразования

Собянин: резидент "Технополиса "Москва" создал фотолитограф с разрешением 350 нм

Сергей Собянин анонсировал городские субботники 12 и 26 апреля

Собянин пригласил москвичей на субботники 12 и 26 апреля

Собянин: "Школа Бибирево" откроется в сентябре после комплексной модернизации

Сергей Собянин поздравил с днем рождения главу МИД РФ Сергея Лаврова

Собянин: "Школа Бибирево" откроется в сентябре после комплексной модернизации

Собянин расширил доступ к грантам для одаренных учащихся школ искусств

Собянин: в Москве установят мемориальную доску участнику СВО Андрею Волоскову

С профессиональным праздником сотрудников гидрометеорологической службы столицы поздравил Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

Мэр рассказал, насколько тщательно в Москве следят за погодой, давая по 134 прогноза в сутки. Все это благодаря собственному профильному управлению, которое работает в составе ГБУ "Автомобильные дороги". Специалисты используют самые современные технологии.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
мэр МосквыобществовидеоМария Рыбакова
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика