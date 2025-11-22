Собянин: зимой в столице пройдет шестой сезон фестиваля "Усадьбы Москвы"

Зимой в столице пройдет шестой сезон фестиваля "Усадьбы Москвы", который объединит 15 имений и особняков, рассказал Сергей Собянин в мессенджере МАХ. В рамках фестиваля запланировано более 1 000 мероприятий. Это театрализованные представления, экскурсии, семейные программы и квесты.

На Манежной площади откроется ретро-фотоателье и усадебная почта в рамках проекта "Путешествие в Рождество". На Болотной площади и Тверском бульваре заработают информационные зоны фестиваля.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.