Собянин вручил авторам 18 проектов премию "Новатор Москвы"

Сергей Собянин наградил лучших изобретателей премией "Новатор Москвы". Ее учредили в 2019 году.

Премию присуждают за разработку и применение новых технологий, приборов, материалов, которые можно использовать в экономике и социальной сфере города.

В 2021 году было подано 740 заявок. Это на 53% больше, чем годом ранее. Авторами проектов стали 1,1 тысячи новаторов. Победителями оказались авторы 18 уникальных проектов. Премию присудили в трех номинациях: "Проект будущего" (инновационная идея), "Меняющие реальность" (стартап) и "Лидеры инноваций" (действующий бизнес).

В каждой номинации по шесть направлений: медицина и фармацевтика, искусственный интеллект и IT-технологии, транспорт и логистика, благоустройство и строительство, экология и охрана окружающей среды, общественные проекты.

"Огромное количество людей, призванием которых является научная работа, сосредоточены в Москве. Огромное количество технопарков, построенных в Москве за последнее время, дает возможность работать командам предприятий, которые изобретают, внедряют в реальную жизнь свои изобретения", – отметил Собянин.

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